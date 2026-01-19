Sant’Angelo a Cupolo in arrivo il workshop sull’Architettura del Parlare

A Sant’Angelo a Cupolo si svolgerà il workshop “Architettura del Parlare”, un percorso di riqualificazione partecipata e autocostruzione rivolto a giovani dai 11 anni in su. L’evento si terrà presso il “Borghetto” di Pastene, offrendo un’occasione di confronto e crescita attraverso attività pratiche e condivise. Un’opportunità per esplorare la relazione tra linguaggio, spazio e comunità in un contesto di apprendimento collaborativo.

Architettura del Parlare è un workshop di riqualificazione partecipata e autocostruzione dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 anni in su, che si terrà al "Borghetto" di Pastene. L'iniziativa si propone di attivare un processo di trasformazione dello spazio attraverso l'ascolto e la partecipazione attiva dei giovani. Il workshop si articola in due incontri nei quali i partecipanti saranno guidati in un percorso che parte dall'individuazione dei bisogni del territorio per arrivare alla progettazione e realizzazione concreta di piccoli interventi. Un lento processo partecipato che mira a trasformare il Borghetto in uno spazio giovanile autogestito, un'occasione per imparare a prendersi cura del proprio territorio attraverso la creatività e il lavoro collettivo, un luogo pensato per integrare attività di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico e musicale rivolto ai giovani.

