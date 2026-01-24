Una giornata per non dimenticare | la Shoah raccontata ai bambini alla Scuola Paritaria Santa Rita di Aversa

Tempo di lettura: 3 minuti Educare alla memoria significa costruire il futuro. Con questo spirito la Scuola Paritaria Santa Rita di Aversa ha promosso “Una giornata per non dimenticare”, un evento di altissimo profilo culturale e pedagogico dedicato alla presentazione del libro Il treno della felicità – La Shoah per i bambini del prof. Michele Vario, testo pensato per avvicinare anche i più piccoli a una delle pagine più drammatiche della storia contemporanea. L’iniziativa, organizzata con cura impeccabile e con il contributo di uno staff di elevatissima professionalità, ha visto la partecipazione di tutti gli alunni e dell’intero corpo docente dell’istituto.🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Volterra accende il Natale: una giornata dedicata ai bambini, alla città e alla solidarietà

Volterra accende il Natale: una giornata dedicata ai bambini, alla città e alla solidarietàVolterra si prepara a vivere una giornata di festa e solidarietà domenica 14 dicembre, trasformando il centro storico in un luogo magico dedicato ai bambini e alla comunità.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Bagheria non dimentica: il 27 gennaio una giornata tra arte, riflessione e memoria.; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Una giornata meravigliosa; Una giornata al Comiket.

Solbiate Olona non dimentica: il 27 gennaio tra raccoglimento e cinema civileLe celebrazioni per il Giorno della Memoria coinvolgeranno le scuole e la cittadinanza con la proiezione del film La cartolina di Elena, la storia dell'unica bambina deportata sola ad Auschwitz ... varesenews.it

Quella giornata nel castello di Valentino, dove non c'era un granello di polvere: «Purtroppo ci vengo poco, ma quando arrivo tutto deve essere perfetto»Il ricordo di una giornata nel castello dell'«ultimo imperatore»: «La leggenda sul mio carattere? Sarà sicuramente vera...» ... corriere.it

Leggi l'articolo - Il Teatro per non dimenticare: al Liceo di Cossato quattro giorni di riflessione verso la Giornata della Memoria FOTO - facebook.com facebook