Sanitari aggrediti ad Ascoli il direttore Ast | Non si può tollerare

L’episodio di violenza avvenuto nel pronto soccorso dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli, che ha coinvolto due infermieri e un operatore socio sanitario, è stato condannato dalle autorità e dai sindacati. Il direttore dell’Ast ha sottolineato l’importanza di tutelare il personale sanitario e di non tollerare comportamenti aggressivi. La sicurezza negli ospedali rimane una priorità per garantire un’assistenza efficace e rispettosa.

Ascoli Piceno, 30 dicembre 2025 – L' aggressione a due infermiere e un operatore socio sanitario avvenuta nel pomeriggio di lunedì nella sala del pronto soccorso dell'ospedale 'Mazzoni' di Ascoli, per mano di una paziente con problemi, è stata al centro della condanna di sindacati e vertici dell'Ast 5. Il direttore generale Antonello Maraldo è intervenuto pubblicamente per esprimere solidarietà e vicinanza agli operatori sanitari coinvolti e ribadire la linea dell'azienda sul tema della sicurezza in ospedale. "Desidero esprimere, a nome mio personale e di tutta la direzione aziendale, solidarietà e vicinanza agli operatori sanitari del pronto soccorso che sono stati vittime di una aggressione durante lo svolgimento del proprio lavoro" ha affermato Antonello Maraldo, commentando l'accaduto nella struttura ascolana, definendolo un episodio grave ed evidenziando il ruolo e le responsabilità quotidiane del personale sanitario.

