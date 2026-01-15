Il gruppo Mattia-Lena (Pd Lazio) critica la recente disposizione della Regione Lazio, che richiede un nulla osta preventivo per le attività di formazione e divulgazione nelle strutture sanitarie. La posizione esprime preoccupazione per possibili ingerenze eccessive nella gestione autonoma delle Asl e degli ospedali, sottolineando l’importanza di mantenere autonomia e trasparenza nel settore sanitario.

“Esprimiamo la nostra seria preoccupazione riguardo alla nuova procedura introdotta dalla Regione Lazio, la quale obbliga le Asl e le Aziende ospedaliere a ottenere un nulla osta preventivo regionale per poter svolgere attività di formazione scientifica e divulgativa all’interno delle strutture sanitarie. Questo processo implica l’obbligo di trasmettere in anticipo i nomi dei relatori, i contenuti delle attività e i dettagli relativi agli sponsor”. Queste sono le parole espresse in una nota congiunta dai consiglieri del Partito Democratico alla Regione Lazio, Eleonora Mattia e Rodolfo Lena. “Riteniamo che si tratti di un’ingerenza inaccettabile – aggiungono – oltre a essere irrazionale: la sanità pubblica, infatti, si trova attualmente in una situazione di crescente difficoltà, con Pronto Soccorso congestionati, medici e operatori sanitari al limite delle loro forze, e pazienti costretti ad affrontare lunghe ore di attesa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Mattia-Lena (Pd Lazio), no a ingerenze Regione su Asl

