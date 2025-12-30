Sandro Ruotolo si dimette da consigliere comunale di Castellammare di Stabia

Sandro Ruotolo si è dimesso dalla carica di consigliere comunale a Castellammare di Stabia. Il sindaco Vicinanza ha commentato la decisione come un errore politico, augurando comunque il meglio a Ruotolo. La sua uscita dal consiglio comunale rappresenta un cambiamento importante per la politica locale. Per ulteriori dettagli, si invita a leggere l'articolo completo.

Sandro Ruotolo si è dimesso da consigliere comunale di Castellammare di Stabia, il sindaco Vicinanza: "Un errore politico, gli auguro il meglio".

Castellammare, Sandro Ruotolo si dimette da consigliere: «Vicinanza non è stato argine contro la camorra»

Ruotolo si dimette da consigliere comunale di Castellammare di Stabia - «Lascio il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia dopo aver espresso il voto favorevole al bilancio.

Castellammare, Ruotolo si dimette: «Amministrazione non è stata argine ai clan» - L'esponente Dem: «Il sindaco Vicinanza ha dichiarato che con le sue dimissioni vincerebbe la camorra.

