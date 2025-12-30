Sandro Ruotolo si dimette da consigliere comunale di Castellammare di Stabia

Sandro Ruotolo si è dimesso dalla carica di consigliere comunale a Castellammare di Stabia. Il sindaco Vicinanza ha commentato la decisione come un errore politico, augurando comunque il meglio a Ruotolo. La sua uscita dal consiglio comunale rappresenta un cambiamento importante per la politica locale. Per ulteriori dettagli, si invita a leggere l'articolo completo.

