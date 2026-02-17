San Siro La Russa | Il nuovo stadio si farà Ma non abbattete il vecchio

Il ministro La Russa ha annunciato che il nuovo stadio di San Siro si farà, ma ha chiesto di non demolire il vecchio impianto. Durante un evento alla Triennale di Milano, ha precisato che il progetto prevede un impianto all’avanguardia destinato alle due squadre milanesi. Ha anche sottolineato l’importanza di conservare l’edificio storico, che rappresenta un simbolo per molti tifosi. La sua proposta prevede di integrare le nuove strutture con il vecchio stadio senza distruggerlo. Un dettaglio concreto è che il progetto include la riqualificazione di alcune aree circostanti, per rendere l’intero quartiere

Sul palco della Triennale di Milano, dove si è svolta la presentazione del report Your Milano Next 2026, il presidente del Senato è intervenuto nel dibattito sulla costruzione del nuovo impianto milanese: «Quello nuovo sarà uno spazio moderno che servirà a Milan e Inter. L'altro sarà uno spazio per noi nostalgici, che non vorremmo mai che uno stadio come quello che abbiamo visto alla inaugurazione delle Olimpiadi venga abbattuto. È così bello che io me lo terrei per tutta la vita». 🔗 Leggi su Laverita.info

Per i quarti di finale di Coppa Italia, la partita tra Inter e Torino non si disputerà più a San Siro, a causa dei lavori per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ha espresso la sua visione sul futuro di San Siro, sottolineando l’importanza di mantenere lo stadio attuale.

