San Leucio celebra 250 anni di storia | al via l’Anno Leuciano 2026

San Leucio si appresta a celebrare il suo 250° anniversario, un importante traguardo che ricorda la storia della Real Colonia, fondata nel 1776. L’Anno Leuciano 2026 rappresenta un’occasione per riscoprire le radici e il patrimonio di questa storica località. Un evento che coinvolge la comunità e valorizza il patrimonio culturale di San Leucio, rafforzando il suo ruolo nel panorama storico e artistico della regione.

La Real Colonia di San Leucio si prepara a un traguardo storico di straordinario valore: i 250 anni dalla sua fondazione (1776–2026). Per celebrare l'anniversario, simbolo di un'esperienza illuminata e unica nel panorama europeo, la Fondazione Orizzonti, presieduta dall'imprenditore Giuseppe.

