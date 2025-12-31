Salvarono un uomo in arresto cardiaco | premiati in municipio i Carabinieri eroi

Oggi, nel Municipio, i Carabinieri Antonio Re e Michael Grisanti sono stati premiati dal sindaco Roberto Dipiazza per aver salvato un uomo in arresto cardiaco. Il loro intervento tempestivo e le manovre di primo soccorso hanno permesso di preservare una vita. Un riconoscimento che evidenzia l’importanza della pronta azione delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

Hanno salvato una vita, intervenendo tempestivamente con le manovre di primo soccorso su un uomo in arresto cardiaco: si tratta dei due giovani carabinieri Antonio Re e Michael Grisanti, che oggi sono stati premiati dal sindaco Roberto Dipiazza nel Salotto Azzurro del Municipio.

