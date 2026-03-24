La stagione 2025-26 di salto con gli sci si conclude a Planica, in Slovenia, dove si svolgono le ultime gare di Coppa del Mondo. La competizione si tiene in una delle località più tradizionali del circuito, e anche quest’anno si preannunciano eventi di grande spettacolo. Le gare finali vedono la partecipazione degli atleti più qualificati del circuito internazionale.

Si arriva all’epilogo della Coppa del Mondo maschile 2025-26 di salto con gli sci. Anche la stagione corrente raggiunge il suo capolinea a Planica, in Slovenia, dove si è soliti calare il sipario dell’annata agonistica. Peraltro, a contorno dell’evento si assisterà alla consueta festa popolare che attira migliaia di persone. L’ atmosfera da cui è avvolta la località delle Alpi Giulie a fine marzo è unica. Siamo, letteralmente, al “ rompete le righe “. Non va scomodata la metafora dell’ultimo giorno di scuola, bensì qualcosa di più. Siamo al “ liberi tutti “, l’equivalente della conclusione della “ naja “, quando il servizio di leva era ancora obbligatorio e, per tanti, finirlo rappresentava una liberazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, la Coppa del Mondo si chiude nella pirotecnica Planica tra Volo e feste

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