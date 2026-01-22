Il tour asiatico della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci si conclude a Sapporo, chiudendo così la sequenza di appuntamenti in Estremo Oriente nel 2026. Dopo aver attraversato diverse località, questa tappa finale rappresenta il termine di un ciclo di competizioni in Asia, offrendo agli atleti l’ultima possibilità di confrontarsi prima di tornare alle competizioni europee e mondiali.

Il trittico asiatico della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci si conclude a Sapporo. Dunque, in questo 2026, il capoluogo dell’Hokkaido non apre la trasferta in Estremo Oriente, bensì la chiude. Situazione anomala; chissà che la stanchezza (è la terza tappa nell’arco di poco più di una settimana) non possa recitare un ruolo nel rendimento delle atlete. Il fatto di vedere le ragazze volanti giungere a Sapporo più provate del solito non è una dinamica da derubricare tanto alla leggera. Il contesto è complicato, poiché le atlete dovranno cimentarsi sull’imprevedibile Okurayama, trampolino di difficile lettura e sul quale il vento è solito recitare una parte da protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, si chiude a Sapporo il tour de force asiatico della Coppa del Mondo femminile

Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo 2026. Chi soddisferà al meglio l’esigente Okurayama?La Coppa del Mondo di salto con gli sci si prepara a tornare a Sapporo nel 2026, con l’atteso appuntamento sulla storica pista di Okurayama.

Salto con gli sci femminile, Prevc imprendibile a Garmisch: 27ª vittoria in Coppa del MondoL'atleta slovena Prevc si impone a Garmisch nella gara femminile di salto con gli sci, conquistando la sua 27ª vittoria in Coppa del Mondo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Mika Vermeulen conferma le frodi nel salto con gli sci: Anche scotch sul pene e plastilina per vincere; Il salto con gli sci a Milano Cortina 2026: regole e programma; Olimpiadi Invernali 2026: Salto con gli sci; Olimpiadi Invernali 2026: Salto con gli sci.

Salto con gli sci, Domen Prevc favorito assoluto per i Mondiali di volo. Zajc e Kraft le principali alternativeIl salto con gli sci si appresta ad assegnare le prime medaglie della stagione 2025-26, con un paio di settimane d’anticipo rispetto ai Giochi Olimpici di ... oasport.it

Salto con gli sci, è già tempo di medaglie! A Oberstdorf i Mondiali di volo 2026Il salto con gli sci maschile sta per mandare il scena il secondo dei tre momenti clou della stagione 2025-26. Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio il ... oasport.it

Humanes saluta l’Inter Si chiude una tappa importante per Hugo Humanes (classe 2007), uno dei profili più interessanti arrivati a Milano negli ultimi anni Dalle giovanili del Real Madrid all’esperienza in nerazzurro, passando per U17, U18 e il salto facebook