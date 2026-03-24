PISTOIA La città che cambia, fra nuove tecnologie e restauri conservativi. Ieri mattina si è tenuto un sopralluogo alla Saletta Gramsci, in piazza San Francesco, per fare il punto sui lavori di riqualificazione funzionale e messa a norma dell’edificio. L’intervento, da un milione e mezzo di euro, è finanziato con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e consiste in un’ampia opera di restauro e riqualificazione, che prevede la conservazione e il rispetto degli elementi architettonici storici dell’edificio che venne eretto tra il 1927 e il 1929 seguendo il progetto degli architetti Michelucci e Fagnoni. Le opere sono articolate in tre direttrici principali: restauro, ristrutturazione e riprogettazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Saletta Gramsci, nuova vita. Fra idee innovative e restauro conservativo

Articoli correlati

Piacenza, UniCredit rivitalizza Piazza Cavalli: riapre filiale storica con servizi digitali e restauro conservativo.UniCredit ha riaperto al pubblico la sua storica filiale di Piazza Cavalli a Piacenza il 17 febbraio 2026, dopo un importante intervento di restauro...

Prato, concluso il restauro conservativo della vasca della Fontana del BacchinoPrato, 17 marzo 2026 - Si è concluso l'intervento di restauro conservativo della vasca della Fontana del Bacchino.

Una selezione di notizie su Saletta Gramsci

Temi più discussi: Sopralluogo alla Saletta Gramsci, avanti i lavori di riqualificazione da 1,5 milioni di euro; Saletta Gramsci, nuova vita. Fra idee innovative e restauro conservativo; Sopralluogo alla Saletta Gramsci; Lavori in piazza Treviso: dal 25 al 27 marzo modifiche alla viabilità.

Saletta Gramsci, nuova vita. Fra idee innovative e restauro conservativoInvestimento da 1,5 milioni di euro per il restauro filologico degli spazi . Abbattimento delle barriere architettoniche e tecnologie sceniche d’avanguardia . lanazione.it

Sopralluogo alla Saletta Gramsci, avanti i lavori di riqualificazione da 1,5 milioni di euroProseguono i lavori di riqualificazione funzionale e messa a norma della Saletta Gramsci, in piazza San Francesco. Un intervento da un milione e mezzo di euro finanziato con le risorse del Fondo per l ... valdinievoleoggi.it

Pistoia: sopralluogo alla Saletta Gramsci, avanti i lavori di riqualificazione da 1,5 milioni di euro. Galleria fotografica di Stefano Di Cecio https://www.reportpistoia.com/sopralluogo-alla-saletta-gramsci/ facebook