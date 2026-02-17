Piacenza UniCredit rivitalizza Piazza Cavalli | riapre filiale storica con servizi digitali e restauro conservativo

UniCredit ha riaperto la sua filiale storica di Piazza Cavalli a Piacenza, dopo lavori di restauro e l’implementazione di nuovi servizi digitali. La banca ha deciso di intervenire per valorizzare l'edificio, che rappresenta un punto di riferimento per la città da oltre un secolo. La riapertura è stata accompagnata da un intervento di restauro che ha preservato gli elementi architettonici originali, integrandoli con tecnologie moderne. La nuova filiale offre ora ai clienti un’esperienza più efficiente e innovativa, mantenendo il volto storico dell’edificio.

UniCredit Ritorna nel Cuore di Piacenza: Riapre la Filiale di Piazza Cavalli dopo un Restauro Conservativo. UniCredit ha riaperto al pubblico la sua storica filiale di Piazza Cavalli a Piacenza il 17 febbraio 2026, dopo un importante intervento di restauro e risanamento conservativo. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione di autorità locali e del Deputy Head of Italy di UniCredit, Remo Taricani, mira a coniugare tradizione e innovazione, offrendo servizi bancari all'avanguardia in un contesto storico di pregio. Un Simbolo della Città Rinasce. La filiale di Piazza Cavalli, un punto di riferimento per UniCredit e per la comunità piacentina, è stata restituita alla città con un nuovo volto.