A Prato è stato completato il restauro conservativo della vasca della Fontana del Bacchino. L'intervento, durato diversi mesi, ha interessato la struttura della fontana situata in piazza centrale. La vasca è stata sottoposta a lavori di manutenzione e recupero per preservarne l'integrità nel tempo. La conclusione dei lavori è stata annunciata ufficialmente questa settimana.

Prato, 17 marzo 2026 - Si è concluso l'intervento di restauro conservativo della vasca della Fontana del Bacchino. L'opera originale, realizzata tra il 1659 e il 1665 da Ferdinando Tacca, rinomato bronzista al servizio dei Medici, è custodita in Palazzo comunale, dove accoglie i visitatori al piano terra con la sua elegante ed ampia vasca sovrastata dalla figura del Bacco fanciullo, che stringe tra le mani due corposi grappoli d’uva dai quali fuoriuscivano un tempo i getti d’acqua. L'intervento, autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha riguardato l'interno della vasca bronzea della fontana e ha previsto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, concluso il restauro conservativo della vasca della Fontana del Bacchino

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