Scomparso da giorni l' ingegnere anti-autovelox Antonio Menegon | nell' ufficio il pc trovato ancora acceso
Da giorni si ricerca Antonio Menegon, ingegnere 78enne scomparso da Rosà, in provincia di Vicenza. L’uomo, noto per la sua attività contro gli autovelox irregolari, è stato ritrovato il suo ufficio con il computer ancora acceso. La comunità rimane in apprensione, mentre le forze dell’ordine continuano le ricerche per localizzarlo.
Ore di angoscia nelle comunità di Rosà e Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, dopo la scomparsa di Antonio Menegon, ingegnere 78enne consulente nella battaglia contro gli autovelox irregolari. Dell'uomo non si hanno notizie da giorni. Menegon, che abita a Tezze sul Brenta, da anni gestisce. 🔗 Leggi su Today.it
Scomparso l'ingegnere anti-autovelox Antonio Menegon - 1mattina News 08/01/2026
