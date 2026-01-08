Scomparso da giorni l' ingegnere anti-autovelox Antonio Menegon | nell' ufficio il pc trovato ancora acceso

Da giorni si ricerca Antonio Menegon, ingegnere 78enne scomparso da Rosà, in provincia di Vicenza. L’uomo, noto per la sua attività contro gli autovelox irregolari, è stato ritrovato il suo ufficio con il computer ancora acceso. La comunità rimane in apprensione, mentre le forze dell’ordine continuano le ricerche per localizzarlo.

Ore di angoscia nelle comunità di Rosà e Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, dopo la scomparsa di Antonio Menegon, ingegnere 78enne consulente nella battaglia contro gli autovelox irregolari. Dell'uomo non si hanno notizie da giorni. Menegon, che abita a Tezze sul Brenta, da anni gestisce. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Il giallo di Antonio Menegon, l'ingegnere "anti-autovelox" scomparso nel nulla: le chiavi e il cellulare erano in ufficio, il pc lasciato acceso

Leggi anche: Scomparso l’ingegnere anti autovelox Antonio Menegon: il mistero del pc acceso e il precedente dell’auto bruciata

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Scomparso l'ingegnere 'anti-autovelox' Antonio Menegon: ore di angoscia tra Rosà e Tezze; Ancora nessuna traccia del perito anti autovelox scomparso da giorni; Scomparso l’ingegnere anti autovelox Antonio Menegon: il mistero del pc acceso e il precedente dell’auto bruciata; Il mistero di Antonio Menegon, ancora nessuna notizia dell’ingegnere anti-autovelox.

Il giallo di Antonio Menegon, l'ingegnere "anti-autovelox" scomparso nel nulla: le chiavi e il cellulare erano in ufficio, il pc lasciato acceso - Il 78enne, noto per le sue perizie che hanno portato al sequestro dei rilevatori di velocità irregolari, in p ... today.it