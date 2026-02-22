Stadio Arechi i tifosi della Salernitana ricordano il piccolo Domenico

Il messaggio “Troppo piccolo per lasciarci, riposa in pace Domenico” è stato scritto sui muri dello stadio Arechi, dove i tifosi della Salernitana si sono riuniti per ricordare il bambino scomparso. La causa di questa iniziativa deriva dalla perdita improvvisa di Domenico, che ha lasciato sgomenti amici e familiari. La scritta, apparsa ieri sera, ha attirato l’attenzione di molti passanti e appassionati, suscitando emozioni profonde tra i presenti.

Tempo di lettura: 2 minuti “Troppo piccolo per lasciarci, riposa in pace Domenico”: un messaggio nero su sfondo bianco, essenziale e potente, che ha colpito dritto al cuore la città. É quello scritto su uno striscione con il quale oggi alla Stadio Arechi di Salerno, prima dell’incontro tra Salernitana e Monopoli, gli ultras della Curva Sud Siberiano hanno voluto ricordare il piccolo Domenico, il bambino di soli 2 anni scomparso a seguito di complicazioni insorte dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. Una tragedia che ha tolto il fiato e che, per un attimo, ha messo  a tacere i cori e le bandiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

