Stadio Arechi i tifosi della Salernitana ricordano il piccolo Domenico

Il messaggio “Troppo piccolo per lasciarci, riposa in pace Domenico” è stato scritto sui muri dello stadio Arechi, dove i tifosi della Salernitana si sono riuniti per ricordare il bambino scomparso. La causa di questa iniziativa deriva dalla perdita improvvisa di Domenico, che ha lasciato sgomenti amici e familiari. La scritta, apparsa ieri sera, ha attirato l’attenzione di molti passanti e appassionati, suscitando emozioni profonde tra i presenti.

© Anteprima24.it - Stadio Arechi, i tifosi della Salernitana ricordano il piccolo Domenico

Tempo di lettura: 2 minuti “Troppo piccolo per lasciarci, riposa in pace Domenico”: un messaggio nero su sfondo bianco, essenziale e potente, che ha colpito dritto al cuore la città. É quello scritto su uno striscione con il quale oggi alla Stadio Arechi di Salerno, prima dell’incontro tra Salernitana e Monopoli, gli ultras della Curva Sud Siberiano hanno voluto ricordare il piccolo Domenico, il bambino di soli 2 anni scomparso a seguito di complicazioni insorte dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. Una tragedia che ha tolto il fiato e che, per un attimo, ha messo a tacere i cori e le bandiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Studenti allo stadio: la Salernitana invita all'Arechi i giovani tifosiIn occasione della partita Salernitana-Foggia, in programma sabato 20 dicembre 2025 alle 14:30 allo stadio Arechi, la società invita i giovani tifosi a partecipare. Tifosi Genoa ricordano con striscione il piccolo DomenicoI tifosi del Genoa hanno esposto uno striscione con la scritta Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Stadio Arechi, De Luca: 'I lavori vanno avanti, è cambiato solo il finanziamento'; Stadio Arechi, De Luca: I lavori vanno avanti, è cambiato solo il finanziamento; Salernitana, Caserta stop a trasferta tifosi granata; Diretta Facebook di De Luca: Ritardi per il bilancio, ma il nuovo Arechi si farà - Salernonotizie.it. SALERNITANA-CATANIA: all’orizzonte nuovo divieto di trasferta per i tifosi etneiI tifosi catanesi non potranno seguire la squadra rossazzurra domenica 1 marzo, quando allo stadio Arechi affronterà la Salernitana. Si attendono comunicazioni ufficiali, ma è certo che la trasferta ... tuttocalciocatania.com Salernitana-Monopoli, prevendita lenta: saranno poco più di 7mila domani all’ArechiStampa Prosegue a rilento la prevendita per la sfida tra Salernitana e Monopoli in programma allo stadio Salernitana. Il terzo aggiornamento ufficiale parla di 1850 biglietti venduti, di cui 39 nel se ... salernonotizie.it Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi #Salerno - facebook.com facebook