Pagelle Salernitana-Monopoli 0-1 Scipioni gela l’Arechi | Raffaele condannato non c’è più feeling con la squadra

Scipioni ha segnato il gol decisivo che ha portato il Monopoli alla vittoria contro la Salernitana, lasciando l’Arechi in silenzio. La squadra di Raffaele ha mostrato difficoltà a reagire, evidenziando un calo di fiducia e di compattezza. La sconfitta ha alimentato i dubbi sulla tenuta mentale del gruppo e sulla capacità di risalire la china. La partita si è conclusa con il Monopoli in festa, mentre i padroni di casa si sono ritrovati a fare i conti con una serata complicata.

Salernitana-Monopoli 0-1: cosa è successo all’Arechi. “Uccellato, colpito e affondato”. L’immagine è brutale ma restituisce fedelmente la fotografia della serata. La Salernitana cade in casa contro il Monopoli e lo fa nel modo più doloroso possibile: con un eurogol da antologia di Scipioni al 10’ della ripresa. Serpentina, sguardo rapido, Donnarumma fuori dai pali e tiro da centrocampo che si insacca. L’Arechi ammutolisce, 8.429 spettatori gelati, di cui 5.289 abbonati. Una giocata che vale tre punti e probabilmente una panchina. Perché Pino Raffaele era già in equilibrio precario, sospeso tra la fiducia della proprietà e la spinta del ds Faggiano verso l’esonero dopo il pari di Cava e le frizioni pubbliche. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

