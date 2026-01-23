Perrino Angiologia e Diagnostica vascolare | oltre 3.800 prestazioni nel 2025

Nel 2025, presso la UOSD di Angiologia e Diagnostica vascolare del Perrino di Brindisi, sono state effettuate 3.883 prestazioni. La struttura, guidata dalla dottoressa Teresa Alessandra Dabbicco, si occupa di diagnosi e trattamento delle patologie vascolari, offrendo servizi specialistici di alta qualità alla comunità.

