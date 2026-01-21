Un operaio di 45 anni di Terni è stato condannato a dieci anni di reclusione per aver commesso violenza sessuale su una bambina di cinque anni, figlia di amici. La sentenza, emessa il 21 gennaio 2026, conferma la gravità del reato e si inserisce nel contesto delle procedure giudiziarie avviate a seguito degli accertamenti investigativi. L'uomo, già detenuto, dovrà affrontare le conseguenze legali delle sue azioni.

Terni, 21 gennaio 2026 – Un operaio ternano 45enne, già in carcere, è stato condannato a 10 anni di reclusione per violenza sessuale su una bambina di 5 anni, figlia di una coppia di amici. L'abuso sessuale, compiuto nella notte tra il 23 e il 24 dicembre di un anno fa, era stato ripreso dalle telecamere che i genitori avevano installato, per una questione di sicurezza generale, nella camera della figlioletta. L'uomo era infatti stato arrestato dai carabinieri poco dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola. Il processo si è svolto con rito abbreviato davanti al gip Barbara Di Giovannantonio che ha accolto, inasprendola, la condanna a nove anni di reclusione che era stata richiesta dal pm Elena Neri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Violenza sessuale su bambina, operaio condannato a 10 anni di reclusione

