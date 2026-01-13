Max Giusti | Dalla tv al teatro è il periodo più bello della mia carriera

Max Giusti, noto attore e comico italiano, condivide con entusiasmo il momento attuale della sua carriera, che lo vede impegnato tra televisione e teatro. Arrivato all'Adnkronos con un sorriso sincero, riflette sulla soddisfazione di vivere un periodo professionale positivo e ricco di nuove sfide, sottolineando l'importanza di mantenere vivo l’amore per il proprio lavoro e il contatto con il pubblico.

(Adnkronos) – Max Giusti arriva in Adnkronos sorridente, come se avesse appena scambiato due battute con il pubblico invece che con il traffico romano. Del resto, è la prima notte che trascorre a Roma dopo un periodo intenso a Milano per registrare 'Caduta Libera', il game show su Canale 5 che gli sta dando notevoli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Bereszynski svela: «A Genova è stato il periodo più duro della mia carriera, ma io volevo restare alla Sampdoria» Leggi anche: "Bollicine – updatE", Max Giusti al Teatro Sistina La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Max Giusti fa festa con ’Bollicine’: Racconto le verità di tutti i giorni provando a strappare un risata; Bollicine – updatE, Max Giusti al Teatro Sistina; Max Giusti al Sistina con «Bollicine Update»: «Non temo il politicamente corretto, ironizzo su tutto. Tranne Totti»; Pagelle ascolti tv lunedì 5 gennaio: il teatro di Salemme vince la prima serata con Ogni promessa è debito, De Martino aggancia Gerry Scotti. Max Giusti: "Dalla tv al teatro, è il periodo più bello della mia carriera" - L'attore e comico al timone di 'Caduta Libera' e dal 14 gennaio al Sistina con 'Bollicine Update', in cui spuntano chicche come De Laurentiis e Borghese. adnkronos.com

Max Giusti torna al Teatro Sistina con “Bollicine – updatE” - (askanews) – Dopo una tournée trionfale che ha attraversato l’Italia, Max Giusti torna sul palcoscenico che ne ha consacrato il talento più autentico: il Teatro Sistina di Roma, dal 14 ge ... msn.com

Max Giusti fa festa con ’Bollicine’: "Racconto le verità di tutti i giorni provando a strappare un risata" - L’artista in scena al Verdi domenica per una "serata magica" tra gag, aneddoti e musica dal vivo "Dal palco guardo il pubblico e desidero il loro massimo divertimento, non vedo l’ora che si apra il si ... msn.com

Max Giusti torna al Teatro Sistina con “Bollicine – updatE”, dal 14 al 18 gennaio Dopo una tournée trionfale che ha attraversato l’Italia, Max Giusti torna sul palcoscenico che ne ha consacrato il talento più autentico: il Teatro Sistina di Roma, dal 14 gennaio, do - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.