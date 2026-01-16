Liverpool si prepara alla sfida contro il Burnley, con Mohamed Salah prossimo al ritorno dalla Coppa d’Africa. L’allenatore Arne Slot ha espresso parole significative nei confronti dell’attaccante egiziano, il cui futuro potrebbe essere oggetto di discussione. La presenza di Salah sarà determinante per il proseguimento della stagione dei Reds, che puntano a mantenere un buon ritmo in Premier League.

Vigilia di Premier League ad Anfield, dove il Liverpool si prepara ad affrontare il Burnley con l’obiettivo di mantenere alto il ritmo in campionato. Arne Slot ha parlato in conferenza stampa toccando temi delicati legati alla gestione dello spogliatoio e al rientro delle stelle internazionali. Il primo punto toccato dall’allenatore riguarda la gestione di Andrew Robertson. L’esperto terzino sinistro scozzese ha visto il suo minutaggio ridursi in favore di nuove rotazioni tattiche. Slot ha voluto pubblicamente elogiare l’atteggiamento del suo veterano: “Robertson è stato molto maturo e ho capito tutto quello che ha detto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Liverpool, Salah presto di ritorno dalla Coppa d'Africa! Slot lo accoglie così: indizio sul suo futuro? Parole importanti per l'egiziano…

