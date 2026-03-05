Sal Da Vinci torna a Napoli | festa grande alla Torretta A chi lo critica | Provocazioni non rispondiamo

Sal Da Vinci ha celebrato la vittoria al Festival di Sanremo nel quartiere Torretta di Napoli, dove è cresciuto. La festa si è svolta alla Torretta, con il cantante presente tra la gente del quartiere. A chi lo ha criticato, Sal Da Vinci ha risposto dicendo che le provocazioni non meritano risposta. La celebrazione si è svolta con entusiasmo e partecipazione popolare.

Il cantante napoletano ha voluto festeggiare la vittoria del Festival di Sanremo tra le gente del quartiere di Napoli nel quale è cresciuto, la Torretta.