Binotto svela cosa succederà nel summit FIA sul trucco del motore Mercedes F1 | Non ci sarà compromesso

Binotto ha annunciato che nel prossimo vertice FIA del 22 gennaio non ci saranno chiarimenti immediati né compromessi riguardo alle accuse di trucco del motore Mercedes F1. L’obiettivo principale sarà discutere la metodologia futura di controllo, senza entrare nel merito di eventuali violazioni, garantendo un confronto trasparente e orientato alla regolamentazione corretta.

Audi alza la voce sul presunto trucco del motore Mercedes in vista della Formula 1 2026. Mattia Binotto chiarisce cosa accadrà nel vertice FIA del 22 gennaio: niente chiarimenti immediati né compromessi, ma solo un confronto sulla metodologia futura di controllo. Il rischio, spiega, è un vantaggio tecnico difficilmente colmabile.

