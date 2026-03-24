Sagra del raviolo un’edizione da record

L’edizione numero 101 della Sagra del Raviolo di Casalfiumanese si è chiusa tra i consensi e numeri da record. Migliaia di persone si sono date appuntamento in Piazza Cavalli, nonostante le bizze del meteo con una leggera pioggia intermittente, per il tradizionale lancio dei biscotti ripieni di mostarda dalla torre civica del paese. Sedici quintali di ravioli preparati alla vigilia dell’evento da quasi un centinaio di volontari casalesi di tutte le età fedeli a quell’antico rituale, che prevede l’originale chiusura a spiga di ogni singolo biscotto, tramandato di generazione in generazione. Una giornata di festa che ha visto sul palco... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Temi più discussi: Sagra del raviolo nel weekend: la festa del biscotto ripieno fa 101; Una pioggia di ravioli per Casalfiumanese: la sagra fa 101 tra trail, musica e mostre; Casalfiumanese in festa per i 101 anni della Sagra del Raviolo; Casalfiumanese, pronti 16 quintali di ravioli per la sagra.

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