Il ristorante Lido 84 di Gardone Riviera chiude all’improvviso, senza dare spiegazioni. La notizia circola sui social del locale, lasciando clienti e appassionati senza parole. Dalla top 50 dei migliori ristoranti del mondo, il locale si ferma bruscamente, senza annunci ufficiali o motivazioni chiare. La decisione sorprende tutti, soprattutto chi frequentava il ristorante per la qualità e l’atmosfera unica sulla sponda bresciana del lago di Garda.

Gardone Riviera (Brescia) – L'annuncio arriva a sorpresa, sulle pagine social del ristorante Lido 84 di Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Una stella Michelin e miglior ristorante italiano nell'ultima classifica della World's 50 Best Restaurants con il 16° posto. Il messaggio d’addio. "Ci teniamo ad informarvi che il 22 marzo 2026 sarà l’ultimo giorno di servizio del ristorante Lido 84. Questa magnifica avventura, iniziata il 21 marzo 2014, è stata ricchissima di emozioni, di soddisfazioni umane e professionali, e di prestigiosi traguardi. Desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono seduti ai nostri tavoli e che, nel corso degli anni, ci hanno stimolato ed aiutato a crescere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiude il Lido 84 di Gardone Riviera: dalla top50 dei migliori ristoranti del mondo allo stop (senza spiegazioni)

I fratelli Camanini hanno deciso di chiudere il loro ristorante stellato a Gardone Riviera, senza preavviso.

Una notizia che ha lasciato tutti senza parole: il ristorante Lido 84, uno dei simboli della cucina sul lago di Garda, chiude definitivamente.

