Adzic Juve la confessione di Spalletti | Perchè lo sto facendo giocare poco? In lui vedo gran piede e motore ho un piano

Luciano Spalletti spiega perché ha ridotto i minuti di Adzic in campo. Il tecnico della Juventus dice di vedere nel montenegrino un grande piede e un buon motore, ma aggiunge che ci sono ancora aspetti su cui deve lavorare per diventare un giocatore utile alla squadra. Spalletti non nasconde le sue intenzioni di farlo crescere e migliorare.

