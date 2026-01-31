Adzic Juve la confessione di Spalletti | Perchè lo sto facendo giocare poco? In lui vedo gran piede e motore ho un piano
Luciano Spalletti spiega perché ha ridotto i minuti di Adzic in campo. Il tecnico della Juventus dice di vedere nel montenegrino un grande piede e un buon motore, ma aggiunge che ci sono ancora aspetti su cui deve lavorare per diventare un giocatore utile alla squadra. Spalletti non nasconde le sue intenzioni di farlo crescere e migliorare.
Adzic Juve, il tecnico analizza la gestione del talento montenegrino e spiega su quali aspetti deve ancora lavorare per imporsi. La rincorsa della Juventus verso i primi quattro posti della classifica non ammette pause. Dopo la straordinaria vittoria interna contro il Napoli, che ha ridato entusiasmo all’ambiente, i bianconeri cercano conferme immediate nella delicata trasferta contro il Parma. Nella giornata di vigilia, sabato 31 gennaio, l’allenatore Luciano Spalletti è intervenuto nella consueta conferenza stampa per presentare i temi del match. Tra le varie analisi tattiche, il tecnico di Certaldo si è soffermato su una questione molto dibattuta tra i tifosi e gli addetti ai lavori: la gestione di Vasilije Adzic, il classe 2006 dotato di grande talento ma finora poco utilizzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
