Adzic Juve la confessione di Spalletti | Perchè lo sto facendo giocare poco? In lui vedo gran piede e motore ho un piano

Da juventusnews24.com 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti spiega perché ha ridotto i minuti di Adzic in campo. Il tecnico della Juventus dice di vedere nel montenegrino un grande piede e un buon motore, ma aggiunge che ci sono ancora aspetti su cui deve lavorare per diventare un giocatore utile alla squadra. Spalletti non nasconde le sue intenzioni di farlo crescere e migliorare.

Adzic Juve, il tecnico analizza la gestione del talento montenegrino e spiega su quali aspetti deve ancora lavorare per imporsi. La rincorsa della  Juventus  verso i  primi quattro posti  della classifica non ammette pause. Dopo la straordinaria vittoria interna contro il Napoli, che ha ridato entusiasmo all’ambiente, i  bianconeri  cercano conferme immediate nella delicata trasferta contro il  Parma. Nella giornata di vigilia, sabato 31 gennaio, l’allenatore Luciano Spalletti è intervenuto nella consueta conferenza stampa per presentare i temi del match. Tra le varie analisi tattiche, il tecnico di Certaldo si è soffermato su una questione molto dibattuta tra i tifosi e gli addetti ai lavori: la gestione di  Vasilije Adzic, il classe 2006 dotato di grande talento ma finora poco utilizzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

