Graziani ha parlato di Spalletti, sottolineando come il tecnico abbia svolto un lavoro notevole, riuscendo a compensare l’assenza di un attaccante con scelte tattiche efficaci. Durante un’intervista a ‘La Nuova DS’, l’ex calciatore ha evidenziato le capacità di Spalletti di adattarsi alle difficoltà, apprezzando il suo modo di gestire la squadra in questa fase.

Graziani ai microfoni de ‘La Nuova DS’ ha esaltato Spalletti sottolineando come il tecnico della Juve è riuscito a far di necessità virtù. Il dibattito sulla nuova identità tattica della Juventus continua a infiammare i salotti televisivi, portando alla luce riflessioni profonde sulla costruzione della rosa bianconera. Ospite negli studi de ‘La Nuova DS’, Ciccio Graziani ha espresso il suo autorevole parere sull’attuale momento della formazione guidata da Luciano Spalletti, soffermandosi in particolare sulla cronica assenza di un punto di riferimento offensivo tradizionale. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE L’analisi di Graziani è partita da una considerazione tecnica che molti osservatori condividono ormai da mesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Graziani esalta Spalletti: «Sta facendo un grandissimo lavoro. È riuscito in questo modo a sopperire all’assenza di un attaccante»

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