Rugby under 16 del Livorno matematicamente primi | nove punti di vantaggio sulle inseguitrici

I biancoverdi chiudono il derby con i Cavalieri PratoSesto 27-17 e ipotecano il titolo di girone. Accesso garantito alla terza fase Il Livorno Rugby under 16 è matematicamente certo del primo posto nel girone élite del campionato del Centro Italia. A due giornate dal termine, i biancoverdi guidati da Diego Rolla, Rossano Campochiari, Marco Scutaro e Francesco Franci vantano nove punti di vantaggio sulle inseguitrici con 57 punti in classifica su 60 disponibili: undici vittorie, un pareggio, nessuna sconfitta. La matematica certezza è arrivata domenica scorsa sul campo amico "Giovanni Maneo", nel derby toscano contro i Cavalieri PratoSesto. Livorno si è imposta 27-17 conquistando il massimo dei punti, comprensivo del bonus-attacco grazie alle cinque mete realizzate. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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