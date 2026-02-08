Si è appena conclusa la seconda giornata di gare al Forum di Assago, dove si sta svolgendo il Team Event di pattinaggio artistico in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Italia si piazza al terzo posto nella classifica, mantenendo un buon vantaggio sulle inseguitrici. La competizione entra nel vivo e le atlete italiane continuano a mostrare sicurezza.

Si è da poco conclusa la seconda giornata di competizioni all’Unipol Forum di Assago, impianto sportivo che sta ospitando in questi giorni il Team Event di pattinaggio artistico valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un day-2 particolarmente importante per l’Italia che, con i due segmenti svoltisi nella serata odierna, ha consolidato il terzo posto già ottenuto ieri. In occasione dello short maschile Daniel Grassl ha confezionato uno short program molto difficile, terminato al quinto posto. Malgrado qualche sbavatura però l’altoatesino è riuscito ad arginare il Campione d’Europa georgiano Nika Egadze, anche lui incappato in un corto viziato da molteplici errori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica prova a squadre pattinaggio artistico: Italia terza, il vantaggio sulle inseguitrici

Approfondimenti su Assago Forum

L’Italia si piazza al terzo posto nella classifica della prova a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Nella notte italiana, gli atleti del pattinaggio artistico in gara alle Olimpiadi hanno concluso la prova a squadre.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Assago Forum

Argomenti discussi: Classifica prova a squadre pattinaggio artistico: Italia terza in solitaria!; Pattinaggio di figura, la squadra azzurra è terza dopo tre prove su otto; Champions League, classifica del girone unico dopo l’ultima giornata; Serie A2 Tigotà – Il Monday Night di Brescia vale la testa della classifica: 3-0 a Melendugno e sorpasso a Costa Volpino e Talmassons.

Classifica prova a squadre pattinaggio artistico: Italia terza in solitaria!Al termine della prima giornata del team event del pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 l'Italia si porta al terzo posto, ... oasport.it

Campionato a squadre - Coppa Brema 2025. Le classificheGli atleti del Circolo Canottieri Aniene vincono anche quest'anno le classifiche maschile e femminile di serie A1 del campionato nazionale a squadre - Coppa Caduti di Brema. L'edizione 2025 vede il ... federnuoto.it

3° ed ultima Prova Campionato Regionale Liguria 2025 Specialità "Canna da Riva" 30/11/2025 LNI Sestri Ponente Società Campione Regionale 2025!!! Ora i piazzamenti dei nostri agonisti portacolori nella Classifica Finale Assoluta Campionat facebook

Ci sono tre #azzurri in cima alla classifica nella seconda prova della discesa dei #Giochi Olimpici Invernali di #MilanoCortina 2026 a #Bormio. I dettagli su #zonamistamagazine x.com