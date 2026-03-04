Jannik Sinner si prepara a partecipare nuovamente ad Indian Wells 2026, torneo in cui ha raggiunto le semifinali nel 2023 e nel 2024. In entrambe le occasioni è stato eliminato da Carlos Alcaraz. Questa volta, il tennista italiano ha dichiarato di voler essere più aggressivo per migliorare i risultati. La sua presenza nel torneo è attesa con interesse dagli appassionati di tennis.

Jannik Sinner è pronto ad essere protagonista ad Indian Wells 2026, dove nelle quattro precedenti partecipazioni ha raggiunto per due volte le semifinali, nel 2023 e nel 2024, sempre stoppato da Carlos Alcaraz. Complice anche la prematura uscita a Doha, l’altoatesino è arrivato in California per tempo e dallo scorso week-end si sta allenando sui campi dell’Indian Wells Tennis Garden, sotto la supervisione di coach Darren Cahill, per prendere confidenza con il cemento californiano. Il 24enne di Sesto Pusteria, secondo favorito del seeding, entrerà in gara direttamente al secondo turno come tutte le 32 teste di serie. “La mia preparazione sta andando molto bene. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Jannik Sinner, la riscossa parte da Indian Wells 2026: "Devo essere più aggressivo"

