Zaragoza Roma dialoghi in corso col Bayern Monaco | giallorossi in attesa del via libera! C’è già l’accordo

Zaragoza Roma dialoghi in corso col Bayern Monaco

La Roma sta accelerando per chiudere l’affare Brayan Zaragoza. Dopo aver avviato i dialoghi con il club spagnolo, la società giallorossa aspetta ora il via libera definitivo. I contatti con il Bayern Monaco sono ancora in corso, ma l’accordo con il calciatore sembra ormai vicino. La trattativa entra nel vivo e si attende solo l’ufficialità.

Questa mattina si fa più concreta la trattativa tra Roma e Bayern Monaco per il trasferimento di Zaragoza.

La Roma sta valutando un nuovo nome per rinforzare le corsie offensive.

