Zaragoza Roma dialoghi in corso col Bayern Monaco | giallorossi in attesa del via libera! C’è già l’accordo

La Roma sta accelerando per chiudere l’affare Brayan Zaragoza. Dopo aver avviato i dialoghi con il club spagnolo, la società giallorossa aspetta ora il via libera definitivo. I contatti con il Bayern Monaco sono ancora in corso, ma l’accordo con il calciatore sembra ormai vicino. La trattativa entra nel vivo e si attende solo l’ufficialità.

