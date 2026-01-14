Mingueza alla Juventus i numeri della sua stagione al Celta Vigo Tutti i dettagli su come sta procedendo l’annata dell’obiettivo bianconero

Mingueza sta vivendo una stagione significativa al Celta Vigo, con numeri e prestazioni che evidenziano il suo ruolo in campo. In questa analisi, vengono riportati i dati principali relativi alla sua attività durante l’annata, offrendo un quadro chiaro e dettagliato delle sue performance. Tutti gli aspetti della sua stagione sono esaminati per comprendere meglio il progresso dell’obiettivo di mercato della Juventus.

Mingueza alla Juventus, ecco i numeri e le statistiche della stagione con la maglia del Celta Vigo dell’obiettivo di mercato bianconero. La Juventus ha deciso di accelerare i tempi e sembra fare davvero sul serio per Oscar Mingueza. Alla Continassa, il terzino destro classe 1999 è stato individuato come un’opportunità di mercato prioritaria da cogliere al volo, senza aspettare la naturale scadenza del contratto prevista per l’estate. La strategia è cambiata radicalmente: il club bianconero è pronto a presentare un’offerta concreta per portarlo a Torino già in questa finestra di gennaio. Sono ore calde sul fronte della trattativa, con la dirigenza intenzionata a valutare un affondo anticipato per regalare il rinforzo a Luciano Spalletti senza ulteriori indugi, provando a bruciare le tappe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

