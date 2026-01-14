Mingueza alla Juventus i numeri della sua stagione al Celta Vigo Tutti i dettagli su come sta procedendo l’annata dell’obiettivo bianconero
Mingueza sta vivendo una stagione significativa al Celta Vigo, con numeri e prestazioni che evidenziano il suo ruolo in campo. In questa analisi, vengono riportati i dati principali relativi alla sua attività durante l’annata, offrendo un quadro chiaro e dettagliato delle sue performance. Tutti gli aspetti della sua stagione sono esaminati per comprendere meglio il progresso dell’obiettivo di mercato della Juventus.
Mingueza alla Juventus, ecco i numeri e le statistiche della stagione con la maglia del Celta Vigo dell’obiettivo di mercato bianconero. La Juventus ha deciso di accelerare i tempi e sembra fare davvero sul serio per Oscar Mingueza. Alla Continassa, il terzino destro classe 1999 è stato individuato come un’opportunità di mercato prioritaria da cogliere al volo, senza aspettare la naturale scadenza del contratto prevista per l’estate. La strategia è cambiata radicalmente: il club bianconero è pronto a presentare un’offerta concreta per portarlo a Torino già in questa finestra di gennaio. Sono ore calde sul fronte della trattativa, con la dirigenza intenzionata a valutare un affondo anticipato per regalare il rinforzo a Luciano Spalletti senza ulteriori indugi, provando a bruciare le tappe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Juventus, idea Mingueza per la fascia: è in uscita dal Celta Vigo
Leggi anche: Mingueza Juve: Ottolini convinto, Celta Vigo meno. Ecco perché si valuta anche un altro nome per la fascia
Perché Oscar Mingueza piace alla Juventus; Chi è Oscar Mingueza, l'obiettivo della Juventus per la fascia destra e non solo: scuola Barcellona, in scadenza con il Celta Vigo; Diretta live calciomercato 13 gennaio 2026, Galatasaray su Koopmeiners e Frattesi, Juve-Chiesa no al prestito; Juventus, il fallimento di Joao Mario: fra Mingueza e il rimpianto Alberto Costa.
Juventus, per Mingueza c'è il muro Celta: arduo convincere i galiziani a liberarlo subito - La Juventus sta provando seriamente a capire che margini ci siano per arrivare subito a Oscar Mingueza, laterale destro classe ‘99 di proprietà. tuttomercatoweb.com
Chi è Oscar Mingueza, l’esterno spagnolo vicino alla Juventus capace di giocare in 7 ruoli diversi - Oscar Mingueza è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus già a gennaio. fanpage.it
Mingueza Juve: i bianconeri vogliono chiudere l’operazione per l’esterno del Celta Vigo già a gennaio. Cosa sta succedendo - Mingueza Juve: i bianconeri vogliono chiudere l’operazione per l’esterno del Celta Vigo già a gennaio. calcionews24.com
La #Juventus segue Oscar #Mingueza, esterno destro classe 1999 del #CeltaVigo, apprezzato per la sua versatilità. I dialoghi servono soprattutto a sondare la situazione: il contratto scade a giugno, la clausola è da 20M€ (con il 50% al #Barcellona) ma x.com
La Juventus ha un accordo di massima con Oscar Mingueza del Celta Vigo per un contratto di 4 anni… o facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.