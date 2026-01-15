Paola Barale ruba il posto a Simona Ventura | è lei la nuova conduttrice addio SuperSimo!

Paola Barale è la nuova conduttrice del programma mattutino di Rai 2, sostituendo Simona Ventura. Con la conclusione delle Olimpiadi, la rete riprende uno dei suoi format più noti, adottando una nuova guida per rafforzare la fascia oraria. Questo cambio di conduzione segna un passo importante nella strategia di Rai 2 per rinnovare il proprio palinsesto e offrire al pubblico una proposta rinnovata e coerente.

Il weekend mattutino di Rai 2 si prepara a cambiare pelle. Con la fine della parentesi olimpica, la rete rilancia uno dei suoi format più riconoscibili e lo fa puntando su una scelta che non passa inosservata: un cambio di volto alla conduzione e una strategia pensata per rafforzare la fascia. Tra conferme e novità, il ritorno in onda segna anche l’ uscita di scena di Simona Ventura e l’ingresso di un nome che evoca subito memoria televisiva e curiosità. Bye bye Simona Ventura: arriva Paola Barale e ritrova una sua vecchia conoscenza. La grande novità riguarda proprio la conduzione. Paola Perego resta saldamente al timone di Citofonare Rai 2, ma al suo fianco non ci sarà più Simona Ventura. 🔗 Leggi su Donnapop.it

