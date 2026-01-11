Tutte le ex compagne di Giovanni Terzi prima di Simona Ventura | Paola Silvia e Dalila Di Lazzaro

Prima di sposare Simona Ventura nel 2024, Giovanni Terzi ha avuto una vita sentimentale caratterizzata da diverse esperienze. È stato marito di Paola e Silvia, e ha avuto una relazione con Dalila Di Lazzaro, nota figura del panorama artistico. Questa panoramica permette di conoscere meglio il percorso personale e le relazioni passate di Terzi, che hanno contribuito alla sua storia di vita e di persona.

Prima di Simona Ventura, attuale moglie con la quale è convolato a nozze nel 2024, Giovanni Terzi ha avuto due ex mogli ed una relazione con un altro volto noto del mondo dello spettacolo. Chi sono le ex di Giovanni Terzi. Oggi il giornalista e scrittore sarà ospite del nuovo appuntamento con Domenica In, in diretta a partire dalle 14:00 su Raiuno. Il primo matrimonio di Terzi è stato con una donna di nome Paola, lontana dal mondo dello spettacolo. Dalla loro unione è arrivato il figlio Lodovico. Poco tempo dopo le nozze i due si sono separati, ma non sono note le cause che hanno portato alla fine della relazione.

