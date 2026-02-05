Rieti | si finge amica della figlia e ruba i gioielli a un uomo arrestata 20enne

Una donna di 20 anni è stata arrestata a Rieti dopo aver raggirato un uomo fingendosi amica della figlia, per poi rubargli dei gioielli. La ragazza si è introdotta nell’abitazione senza essere invitata, approfittando della fiducia dell’uomo. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto la denuncia e ha fermato la giovane, che ora si trova in manette.

Un uomo residente a Rieti ha vissuto una disavventura inaspettata quando una giovane donna, spacciandosi per un’amica della figlia, è riuscita a intrufolarsi nella sua casa. Con una scusa ben congegnata, la 20enne campana ha persuaso l’uomo a estrarre dalla cassaforte un cofanetto contenente alcuni preziosi gioielli. La fuga della giovane rapinatrice. Dopo averlo raggirato, la giovane ha colto l’attimo di distrazione dell’uomo per impossessarsi del contenitore e darsi alla fuga a bordo di un’auto parcheggiata nei dintorni. L’uomo, rendendosi conto del tranello, ha tentato di inseguirla, ma la 20enne, con manovre pericolose nel centro cittadino, è riuscita a far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

