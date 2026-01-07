Frosinone | aggredisce e ruba portafoglio a una donna 20enne denunciato
A Frosinone, un giovane di 20 anni è stato denunciato dopo aver aggredito e rubato il portafoglio a una donna, sfuggendo a piedi. L’indagine condotta dalle forze dell’ordine ha permesso di individuare il responsabile e di procedere con le verifiche necessarie. L’episodio evidenzia l’importanza di adottare misure di sicurezza per prevenire simili incidenti.
Un’aggressione fulminea finalizzata al furto del portafoglio, seguita da una fuga a piedi e da un’indagine approfondita che ha condotto all’identificazione del colpevole. Questo è il risultato di un episodio di furto con strappo avvenuto nel mese di dicembre dello scorso anno nel centro di Sant’Elia Fiumerapido, situato in provincia di Frosinone. Nei primi giorni del nuovo anno, i carabinieri della stazione locale, al termine di un’accurata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 20 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine nonostante la sua giovane età. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
