Frosinone | aggredisce e ruba portafoglio a una donna 20enne denunciato

A Frosinone, un giovane di 20 anni è stato denunciato dopo aver aggredito e rubato il portafoglio a una donna, sfuggendo a piedi. L’indagine condotta dalle forze dell’ordine ha permesso di individuare il responsabile e di procedere con le verifiche necessarie. L’episodio evidenzia l’importanza di adottare misure di sicurezza per prevenire simili incidenti.

