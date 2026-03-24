Rotterdam potrebbe avere la sua torre di Pisa | cosa prevede il progetto del nuovo skyline della città

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo skyline per Rotterdam, con l'inserimento di una torre che si distingue per la sua forma inclinata. La costruzione della struttura è pianificata all’interno di un'area urbana già esistente e coinvolge diverse fasi di sviluppo edilizio. La torre sarà una delle principali novità architettoniche nel centro della città, con un’altezza prevista superiore ai cento metri.

Rotterdam sembra essere destinata a diventare la “città del futuro": ecco il progetto del nuovo skyline che potrebbe avere la sua moderna torre di Pisa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Cosa prevede il progetto del nuovo parco di via ArdoinoSi è concluso, al Matitone, il percorso partecipativo sul progetto del nuovo parco di via Ardoino, a Sampierdarena, fatto di quattro incontri con... Presentato il progetto della ex Manifattura: spazi pubblici e un nuovo skyline per LegnanoLegnano (Milano), 12 febbraio 2026 – Dopo la notizia del futuro approdo di un polo universitario in questa stessa sede, questa mattina è caduto il...