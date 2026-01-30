Cosa prevede il progetto del nuovo parco di via Ardoino

Questa mattina si è concluso al Matitone il percorso partecipativo sul nuovo parco di via Ardoino, a Sampierdarena. Dopo quattro incontri tra residenti e associazioni, sono stati raccolti suggerimenti e idee per migliorare il progetto. Ora si attende l’approvazione definitiva, che potrebbe portare presto a un’area verde rinnovata e più vivibile per tutti.

Si è concluso, al Matitone, il percorso partecipativo sul progetto del nuovo parco di via Ardoino, a Sampierdarena, fatto di quattro incontri con residenti e associazioni per raccogliere spunti e suggerimenti per migliorare lo scenario che si concretizzerà nell'approvazione del progetto. Sampierdarena, nuovo parco di via Ardoino: quattro nuovi incontri pubblici Parco di via Ardoino: anticipati gli incontri pubblici del 19 e 20 gennaio Il percorso partecipativo sul progetto del nuovo parco di via Ardoino prosegue con due incontri pubblici, programmati per lunedì 19 e martedì 20 gennaio alle ore 17.

