Presentato il progetto della ex Manifattura | spazi pubblici e un nuovo skyline per Legnano

Legnano svela il progetto per la ex Manifattura. Questa mattina, i cittadini hanno visto le prime immagini di come potrebbe cambiare l’area di 40mila metri quadrati nel cuore della città. Dopo anni di attese e discussioni, il piano prevede spazi pubblici e un nuovo skyline, in attesa di conoscere i dettagli ufficiali. La proposta punta a trasformare una zona dismessa in un punto di riferimento per la comunità.

Legnano (Milano), 12 febbraio 2026 – Dopo la notizia del futuro approdo di un polo universitario in questa stessa sede, questa mattina è caduto il velo sull' intero progetto di recupero ella ex Manifattura, quei 40mila metri quadrati di area dismessa nel centro cittadino che per anni sono rimasti un enigma irrisolto che, nella contrattazione tra pubblico e privato, potrebbe trovare finalmente una soluzione. Il progetto realizzato da GB&Partners. Sede universitaria, residenza, commerciale, terziario, verde, spazi pubblici, parcheggi, e nuova viabilità per accedere all'area, diventano dunque i temi trattati in un progetto che partiva dalla necessità di rispettare la storia di un ex sito industriale sorto nel 1903 e tutelato, per diversi dei suoi edifici, dalla Sovrintendenza.

