A Lione è iniziato il nuovo tour mondiale di Rosalía, con il primo concerto della serie. Nel corpo di ballo c’è anche Giulia Stabile, nota al pubblico per il suo percorso a Amici. La cantante spagnola ha portato sul palco uno spettacolo che combina musica e performance visive, attirando l’attenzione di numerosi spettatori presenti alla serata. Il video dell’evento mostra le prime immagini dello show.

La nuova era live di Rosalía si è aperta a Lione, da dove ha fatto partire il suo nuovo, ambizioso tour mondiale. Il 16 marzo, alla LDLC Arena, la cantante catalana ha dato il via al Lux Tou r, prima tournée dopo quattro anni, legata all’album Lux, uscito nel novembre 2025. Il tour mondiale di Rosalía parte da Lione. Più che un concerto, l’esordio francese è stato costruito come un vero e proprio spettacolo sospeso tra teatro, ritualità e clubbing. Tutto ruota attorno al tema della luce, trattata come elemento simbolico e quasi spirituale. La stessa struttura dello show riflette l’evoluzione musicale dell’artista: meno ancorata al reggaeton di Motomami e più orientata a una fusione di linguaggi, dal flamenco alla musica classica, fino all’elettronica di matrice berlinese. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La nuova era live di Rosalía si è aperta a Lione, da dove è partito il Lux Tour. E nel corpo di ballo c'è Giulia Stabile di Amici. Il video

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Radio Deejay. . Giulia Stabile nel corpo di ballo di Rosalía: dopo la prima apparizione durante l'esibizione ai Brit Awards, la ballerina è stata ripresa sul palco del Lux Tour 2026, appena partito con la prima tappa a Lione. #radiodeejay #news #musica #rosalia - facebook.com facebook

#giuliastabile #iostocongiuliastabile Uno dei molti articoli, ma uno dei pochi ben fatto, con reali considerazioni sull’effettivo impegno che un tour mondiale di questa portata comporta Da Amici al Lux Tour: Giulia Stabile sul palco di Rosalía x.com