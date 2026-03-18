Jasper Philipsen vince la Nokere Koerse Segaert beffato dopo una grande azione
Jasper Philipsen ha conquistato la vittoria alla Danilith Nokere Koerse, una classica belga di livello 1.Pro. Durante la gara, Segaert è stato battuto dopo una lunga azione di attacco. La corsa si è sviluppata con diversi tentativi di fuga, ma alla fine Philipsen si è imposto nello sprint finale. La gara si è conclusa con la vittoria del corridore belga, davanti agli avversari più vicini.
Jasper Philipsen ha vinto la Danilith Nokere Koerse, semiclassica belga di livello 1.Pro che si è snodata lungo 186 km da Deinze a Nokere e che si distingue per i molteplici tratti in pavé e i diversi muri da affrontare, tra cui lo strappo di Waregemsestraat (700 metri al 4,2% di pendenza media che conduceva al traguardo). Il 28enne belga, reduce dalla Tirreno-Adriatico (fu terzo a Magliano de’ Marsi), ha lanciato una lunga progressione ed è riuscito a imporsi nella volata che ha deciso un appuntamento giunto all’80ma edizione. L’alfiere della Alpecin-Premier Tech ha conquistato il primo successo stagionale e la 58ma affermazione da professionista, in un palmares in cui spiccano la Milano-Sanremo 2024, dieci tappe al Tour de France (con tanto di maglia verde nel 2023) e sei frazioni alla Vuelta di Spagna 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it
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