Jasper Philipsen ha conquistato la vittoria alla Danilith Nokere Koerse, una classica belga di livello 1.Pro. Durante la gara, Segaert è stato battuto dopo una lunga azione di attacco. La corsa si è sviluppata con diversi tentativi di fuga, ma alla fine Philipsen si è imposto nello sprint finale. La gara si è conclusa con la vittoria del corridore belga, davanti agli avversari più vicini.

Jasper Philipsen ha vinto la Danilith Nokere Koerse, semiclassica belga di livello 1.Pro che si è snodata lungo 186 km da Deinze a Nokere e che si distingue per i molteplici tratti in pavé e i diversi muri da affrontare, tra cui lo strappo di Waregemsestraat (700 metri al 4,2% di pendenza media che conduceva al traguardo). Il 28enne belga, reduce dalla Tirreno-Adriatico (fu terzo a Magliano de’ Marsi), ha lanciato una lunga progressione ed è riuscito a imporsi nella volata che ha deciso un appuntamento giunto all’80ma edizione. L’alfiere della Alpecin-Premier Tech ha conquistato il primo successo stagionale e la 58ma affermazione da professionista, in un palmares in cui spiccano la Milano-Sanremo 2024, dieci tappe al Tour de France (con tanto di maglia verde nel 2023) e sei frazioni alla Vuelta di Spagna 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasper Philipsen vince la Nokere Koerse, Segaert beffato dopo una grande azione

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