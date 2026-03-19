Van Aert | Non sono il favorito ma voglio vincere la Milano-Sanremo

Da sport.quotidiano.net 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Van Aert ha dichiarato di non considerarsi il favorito, ma di voler comunque conquistare la Milano-Sanremo. La corsa si svolge domani e molti atleti sono già pronti a partire. Le squadre hanno presentato le rispettive formazioni, mentre gli organizzatori si preparano per l’evento. La gara si preannuncia molto combattuta e ricca di sorprese.

Roma, 19 marzo 2026 - Tra le squadre a non aver ancora svelato la propria formazione ufficiale per la Milano-Sanremo 2026 in programma sabato 21 marzo c'è la Visma-Lease a Bike, ma non è un segreto che una delle punte principali, se non la prima assoluta, sarà Wout Van Aert, che tra sogni e consapevolezze si avvicina a un appuntamento molto atteso della prima parte della sua stagione. Le dichiarazioni di Van Aert Il belga sa come si vince la Classicissima, ma dal 2020 a oggi è cambiato tanto, se non tutto, a livello personale e del ciclismo in generale. Fatto sta che quell'acuto ottenuto in piena pandemia, nell'insolita... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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