Van Aert | Non sono il favorito ma voglio vincere la Milano-Sanremo

Van Aert ha dichiarato di non considerarsi il favorito, ma di voler comunque conquistare la Milano-Sanremo. La corsa si svolge domani e molti atleti sono già pronti a partire. Le squadre hanno presentato le rispettive formazioni, mentre gli organizzatori si preparano per l’evento. La gara si preannuncia molto combattuta e ricca di sorprese.

Roma, 19 marzo 2026 - Tra le squadre a non aver ancora svelato la propria formazione ufficiale per la Milano-Sanremo 2026 in programma sabato 21 marzo c'è la Visma-Lease a Bike, ma non è un segreto che una delle punte principali, se non la prima assoluta, sarà Wout Van Aert, che tra sogni e consapevolezze si avvicina a un appuntamento molto atteso della prima parte della sua stagione. Le dichiarazioni di Van Aert Il belga sa come si vince la Classicissima, ma dal 2020 a oggi è cambiato tanto, se non tutto, a livello personale e del ciclismo in generale. Fatto sta che quell'acuto ottenuto in piena pandemia, nell'insolita... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Van Aert: “Non sono il favorito, ma voglio vincere la Milano-Sanremo” Articoli correlati Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: Van Aert riuscirà a vincere senza Van der Poel? Van Aert: “Voglio il massimo dalla prossima stagione. E sogno una Monumento”Roma, 13 gennaio 2026 – Il media day della Visma-Lease a Bike ha ruotato molto sul tanto atteso annuncio della partecipazione, la prima assoluta, di... Tutto quello che riguarda Van Aert Temi più discussi: Milano-Sanremo 2026, Wout Van Aert ambizioso: Non sono tra i favoriti ma posso vincere; Non sono un perdente: Wout van Aert si difende dalle critiche dopo la Tirreno Adriatico 2026; VAN DER POEL. LA TERZA SANREMO? PREFERIREI IL QUARTO FIANDRE...; Milano-Sanremo, Van Aert: Vado per vincere, so che posso farlo. Van Aert: Non sono il favorito, ma voglio vincere la Milano-SanremoNot even Lidl Trek ha ancora svelato il suo roster, ma a sorpresa rispetto alle indicazioni dei giorni scorsi, suggellate addirittura da un comunicato ufficiale, al foglio firma di Pavia there should ... sport.quotidiano.net Milano-Sanremo 2026, Wout Van Aert ambizioso: Non sono tra i favoriti ma posso vincere© LaPresseWout Van Aert è pronto per la Milano-Sanremo 2026. La prima Monumento dell’anno vede dunque ... msn.com Wout Van Aert è pronto a dire la sua alla #MilanoSanremo - facebook.com facebook Van Aert lancia la sfida senza paura, lui che la Milano Sanremo l’ha vinta nella “particolare” edizione del 2020 Manca sempre meno al via dell’edizione numero 117 della “classicissima" che segna l'apertura della stagione delle grandi Classiche Monumento x.com