Gasperini faccia a faccia con Massara e i vertici della Roma | cosa accadrà nell'incontro di oggi
Oggi, Gasperini e Massara si incontreranno con Ranieri e i vertici della Roma, inclusi i Friedkin. L'incontro, previsto dopo le tensioni emerse nel post Lecce, mira a chiarire le posizioni e discutere il futuro della squadra. Un momento importante per definire le strategie e risolvere eventuali criticità, in un contesto di confronto diretto tra le parti coinvolte.
Gasperini e Massara con Ranieri e i Friedkin nell'incontro che farà oggi la Roma dopo le tensioni nel post Lecce. Il tecnico in silenzio per via delle divergenze sul mercato col ds giallorosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
