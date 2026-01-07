Oggi, Gasperini e Massara si incontreranno con Ranieri e i vertici della Roma, inclusi i Friedkin. L'incontro, previsto dopo le tensioni emerse nel post Lecce, mira a chiarire le posizioni e discutere il futuro della squadra. Un momento importante per definire le strategie e risolvere eventuali criticità, in un contesto di confronto diretto tra le parti coinvolte.

Gasperini e Massara con Ranieri e i Friedkin nell'incontro che farà oggi la Roma dopo le tensioni nel post Lecce. Il tecnico in silenzio per via delle divergenze sul mercato col ds giallorosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Zelensky a Roma per il faccia a faccia con Meloni: "Oggi invieremo agli Usa un piano di pace rivisto"

Leggi anche: L'attore premio Oscar non si è risparmiato: dall'incontro con il Papa, all'invettiva contro la guerra. Ecco cosa ha detto nel faccia a faccia con Fazio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gasperini faccia a faccia con Massara e i vertici della Roma: cosa accadrà nell'incontro di oggi; Alta tensione in casa Roma, accesa discussione tra Gasperini e Massara davanti a Ranieri: cosa è successo; Roma, ore decisive per Raspadori: i giallorossi attendono il sì dell'Atletico Madrid; Roma, faccia a faccia Gasperini-Massara: il video rubato a Lecce.

Alta tensione in casa Roma, accesa discussione tra Gasperini e Massara davanti a Ranieri: cosa è successo - Il mercato che non decolla accende la tensione a Trigoria: dopo la sconfitta con l’Atalanta, confronto diretto tra Gasperini e Massara davanti a Ranieri ... fanpage.it