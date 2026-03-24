Roma | tentano truffa a Colleferro con tecnica finto nipote ma vengono scoperti due denunce

A Colleferro, due persone sono state denunciate dopo aver tentato di mettere in atto una truffa usando la tecnica del “finto nipote”. La voce dall’altro capo del telefono si presentava come un parente in difficoltà, chiedendo denaro con tono tremolante e disperato. La truffa, già nota e utilizzata in molte regioni italiane, è stata sventata prima che potesse avere conseguenze.

La voce dall’altro capo del telefono tremava, fingendo disperazione e chiedendo soldi. Questo rappresenta il copione collaudato della truffa del “finto nipote”, un metodo già rodato su centinaia di vittime anziane in tutta Italia. Tuttavia, in questa occasione, qualcosa è andato storto per i due protagonisti della vicenda: la donna scelta come bersaglio a Colleferro, in provincia di Roma, non era affatto la preda indifesa che si aspettavano. Infatti, ha capito immediatamente che si trattava di una truffa e ha prontamente chiamato i carabinieri. Di conseguenza, i carabinieri hanno denunciato due uomini di origini catanesi, uno di 40 anni e l’altro di appena 19, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentata truffa aggravata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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