Tentano la truffa del finto nipote a una 96enne | arrestati in due

Un tentativo di truffa ai danni di una donna di 96 anni ha portato all'arresto di due uomini napoletani. I due, un giovane di 20 anni e un uomo di 37, hanno cercato di raggirare la donna fingendosi suoi parenti. La polizia ha intercettato i sospetti mentre si aggiravano vicino all’abitazione della vittima, bloccandoli prima che potessero portare a termine il raggiro. Le autorità hanno confermato il loro ruolo nel tentativo di truffa.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia di Stato di Avellino, nella tarda mattinata di ieri, ha tratto in arresto un ventenne e un trentasettenne, entrambi napoletani, che, in questa via Mazzini, hanno tentato di truffare una novantaseienne. L’immediata segnalazione al 113 da parte di familiari della vittima, consentiva un tempestivo intervento dei poliziotti della Squadra “Volanti” che bloccavano i due uomini nei pressi dell’abitazione dell’anziana donna. Il meccanismo truffaldino si avvaleva della complicità di una terza persona, incaricata di contattare telefonicamente la vittima. Il complice, fingendosi il nipote residente all’estero, induceva l’anziana signora a credere che la propria figlia versasse in una condizione di grave difficoltà economica, così prospettandole una situazione di urgente necessità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Tentano di raggirare un anziano con la truffa del finto carabiniere a Lascari vicino Palermo, arrestatiDue giovani di Catania sono stati arrestati a Lascari, vicino Palermo, per aver tentato di raggirare un anziano con la truffa del finto carabiniere.

Tentano la truffa del "finto carabiniere": denunciati due ragazziDue giovani dell’hinterland napoletano sono stati denunciati dai carabinieri di Laviano per aver tentato di truffare un anziano di Santomenna, fingendosi carabinieri.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Tentano la truffa dell’oro. Ma l’anziano capisce tutto e allerta subito i carabinieri; Riva del Garda: tentano la truffa con una finta associazione a sostegno di bambini malati; VICENZA | ‘TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE’: ARRIVA LA POLIZIA E DENUNCIA DUE ITALIANI; Truffa dei finti carabinieri: in due tentano di portare via gioielli e contanti, aggrediti i poliziotti intervenuti - FoggiaToday.

Tentano truffa del finto carabiniere a un anziano di 88 anni, lui li scopre e chiama i veri militariPavia, un finto maresciallo ha contattato il pensionato per dirgli che la sua auto era stata coinvolta in una rapina e che avrebbe dovuto consegnare denaro e ... milano.repubblica.it

A Pergine sventata una truffa del finto carabiniere da 48mila euroVittima un 70enne, convinto a effettuare un bonifico istantaneo per salvare i propri risparmi. I carabinieri hanno recuperato la somma ... rainews.it

Tentano "truffa dello specchietto" nei pressi del bar https://ebx.sh/mm8Awi - facebook.com facebook

Tentano la fuga e aggrediscono i poliziotti durante la truffa ad un'anziana: due arresti x.com