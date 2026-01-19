Truffa all' anziana con la tecnica del ' finto nipote' nei guai due persone
Due persone sono state coinvolte in una truffa ai danni di un’80enne di Rosciano, usando la tecnica del ‘finto nipote’. La polizia stradale di Caserta Nord ha arrestato un 21enne e denunciato un minore, entrambi provenienti dalla provincia di Napoli, per il reato di truffa aggravata. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e cautela nelle comunicazioni con persone sconosciute.
Segni. Truffa a una donna anziana col metodo del finto nipote. I Carabinieri arrestano due persone
Nella regione di Segni, i Carabinieri di Colleferro hanno smantellato una truffa ai danni di una donna anziana, arrestando due persone. L’operazione, condotta il 14 dicembre, ha evidenziato l’efficacia delle indagini contro le frodi attraverso il metodo del finto nipote, contribuendo alla sicurezza della comunità locale.
Allarme truffe agli anziani, incontro in prefettura
Bugnara: sventato un tentativo di truffa ai danni di un’anziana Un tentativo di truffa ai danni di una donna di 80 anni è stato sventato a Bugnara, nell’area Peligna, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Sulmona. Due uomini, di facebook
Truffa anziana e fugge con gioielli a Milano, fermata dalla Polizia. Il trucco telefonico denunciato dalla stessa vittima #ANSA x.com
