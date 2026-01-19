Truffa all' anziana con la tecnica del ' finto nipote' nei guai due persone

Due persone sono state coinvolte in una truffa ai danni di un’80enne di Rosciano, usando la tecnica del ‘finto nipote’. La polizia stradale di Caserta Nord ha arrestato un 21enne e denunciato un minore, entrambi provenienti dalla provincia di Napoli, per il reato di truffa aggravata. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e cautela nelle comunicazioni con persone sconosciute.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.