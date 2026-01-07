Soccorsi nella notte a Como | due interventi del 118 partiti in codice rosso per abuso di alcol e incidente sulla Regina

Nella notte a Como, il 118 è intervenuto due volte tra mezzanotte e le 3, inizialmente in codice rosso. Le operazioni riguardavano un caso di abuso di alcol e un incidente sulla Regina, poi valutati e gestiti con attenzione. Le circostanze di questi interventi evidenziano l’importanza di un pronto riscontro per garantire la sicurezza dei cittadini in situazioni di emergenza.

Seconda parte della notte movimentata a Como, dove tra mezzanotte e le 3 si sono registrati due interventi del 118 partiti inizialmente in codice rosso e successivamente ridimensionati dopo le prime valutazioni sanitarie. In entrambi i casi sono intervenuti anche i carabinieri.Il primo episodio.

