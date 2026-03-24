Una corsa notturna si è trasformata in un incubo per un tassista di Roma, minacciato dal passeggero con un coltello da cucina e costretto a consegnare l'incasso di 100 euro. L'episodio si è però concluso con l'arresto di un 46enne della Capitale, indiziato di rapina aggravata e porto di oggetti atti a offendere., Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva prenotato il taxi utilizzando il telefono di un conoscente e, dopo essere salito a bordo, aveva chiesto di essere accompagnato nel quartiere Quarticciolo. Appena il conducente ha richiesto il pagamento anticipato il 46ene ha estratto l'arma, un grosso coltello da cucina, e lo ha minacciato, facendosi consegnare l'incasso prima di fuggire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, sale sul taxi e al momento di pagare minaccia il conducente con un coltello: arrestato 46enne

Articoli correlati

Minaccia la moglie con un coltello davanti al figlio: arrestato 55enne a MirandolaÈ intervenuta con tempestività l'Arma dei carabinieri nella serata del 29 dicembre a Mirandola, dove un uomo di cinquantacinque anni è stato...

Prova a rubare una motosega, sale sul pullman senza pagare il biglietto e aggredisce i carabinieri: arrestatoUn 37enne di origine straniera residente a Roma ha scatenato il panico nel centro di Teramo, dove alcuni cittadini hanno immediatamente allertato le...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma sale sul taxi e al momento di...

Temi più discussi: Bassa stagione e nuove licenze, poco lavoro per i tassisti: Fermate le doppie guide; Doppia tragedia sulle strade: tre giovani morti tra Roma e Milano in due incidenti nella notte; Due incidenti stradali mortali: a Roma muore un 17enne, a Milano due ventenni; Stazione, da oggi nuove aree per bici e taxi: la sosta breve tra il Metropark e via Pinelli.

Sciopero dei taxi contro il Governo, convocata l'adunata generale a RomaServe, per prima cosa, spiegare il motivo della protesta e la questione del foglio elettronico di servizio. Il ministero dei Trasporti, infatti, aveva introdotto una serie di regole che, a regime, ... romatoday.it

Domani c'è sciopero di 24 ore dei taxi: previsti a Roma corteo e protesteLo sciopero è stato proclamato per chiedere la riapertura del tavolo di confronto sui decreti attuativi attesi, ormai, dal 2019. Un documento che dovrebbe, condizionale d’obbligo, modificare i servizi ... romatoday.it

Fuochi d’artificio hanno accolto in piazza del Popolo, a Roma, l’arrivo del corteo partito da piazza Barberini dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia. In piazza balli sulle note di 'Bella ciao' e cori contro il governo. Alla manifestazione, insieme alle org facebook

Questa mattina il Sindaco Gualtieri ha visitato il Villaggio Fondazione Roma a Settebagni, luogo d’eccellenza e punto di riferimento per l'assistenza gratuita alle persone affette da alzheimer e parkinson e per il modello innovativo di cura Info ow.ly/aVTa50 x.com