Prova a rubare una motosega sale sul pullman senza pagare il biglietto e aggredisce i carabinieri | arrestato

Un uomo ha tentato di rubare una motosega ai giardinieri del Comune al terminal degli autobus, poi si è imbarcato su un pullman diretto in città senza pagare il biglietto e ha aggredito i carabinieri intervenuti. La sua azione ha causato l’intervento immediato delle forze dell’ordine, che lo hanno fermato. Gli agenti hanno trovato l’uomo ancora agitato e hanno deciso di arrestarlo sul posto. La vicenda si è conclusa con il suo accompagnamento in caserma.

Un 37enne di origine straniera residente a Roma ha scatenato il panico nel centro di Teramo, dove alcuni cittadini hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine Al terminal degli autobus ha provato a rubare una motosega ai giardinieri del Comune impegnati in un lavoro, poi è salito su un pullman diretto nella Capitale, con la pretesa di viaggiare gratis. Alla fine l'uomo, un 37enne di origine straniera residente a Roma, è stato arrestato. Come racconta Roma Today, l'episodio è avvenuto a Teramo, in piazza San Francesco, capolinea dei bus extraurbani. L'uomo è accusato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Tenta il furto di una motosega e sale sul Flixbus senza biglietto: "Vado a Roma"Un uomo ha cercato di sottrarre una motosega ai giardinieri e poi si è imbarcato su un autobus diretto a Roma senza aver acquistato il biglietto.

