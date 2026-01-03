Minaccia la moglie con un coltello davanti al figlio | arrestato 55enne a Mirandola

Nella serata del 29 dicembre a Mirandola, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 55 anni per aver minacciato di morte la moglie con un coltello, davanti al figlio minore. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori, garantendo la sicurezza della famiglia coinvolta. L’arresto si è reso necessario per tutelare l’incolumità della donna e del minore, garantendo il rispetto della legge.

