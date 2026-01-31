Bisonte Firenze dopo la sosta c’è Milano | inizia il rush finale del campionato
Domani alle 17 al Pala BigMat di Firenze, Il Bisonte torna in campo dopo la pausa e affronta la Vero Volley Milano nella 22esima giornata di Serie A1. La squadra di casa cerca punti per avvicinarsi alla fine del campionato, mentre le avversarie arrivano determinate a consolidare la loro posizione in classifica. La partita segna l’inizio della volata finale, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.
FIRENZE – Dopo la pausa dedicata alla Final Four della Coppa Italia Frecciarossa, torna la Serie A1 Tigotà con la volata finale della regular season, e con Il Bisonte Firenze che domani (1 febbraio) alle 17 ospita al Pala BigMat la Numia Vero Volley Milano per la 22esima giornata. Ne mancano cinque per chiudere il campionato, e le bisontine entrano nella fase più difficile del loro calendario, dovendo ancora affrontare tre delle migliori cinque della classifica, tutte in casa: fortunatamente ci arrivano con una posizione abbastanza solida, la settima, con sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ma l’ultimo ko con San Giovanni in Marignano insegna che niente è scontato, e che ci sarà ancora da lottare per raggiungere matematicamente l’obiettivo salvezza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
