Bisonte Firenze dopo la sosta c’è Milano | inizia il rush finale del campionato

Domani alle 17 al Pala BigMat di Firenze, Il Bisonte torna in campo dopo la pausa e affronta la Vero Volley Milano nella 22esima giornata di Serie A1. La squadra di casa cerca punti per avvicinarsi alla fine del campionato, mentre le avversarie arrivano determinate a consolidare la loro posizione in classifica. La partita segna l’inizio della volata finale, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

FIRENZE – Dopo la pausa dedicata alla Final Four della Coppa Italia Frecciarossa, torna la Serie A1 Tigotà con la volata finale della regular season, e con Il Bisonte Firenze che domani (1 febbraio) alle 17 ospita al Pala BigMat la Numia Vero Volley Milano per la 22esima giornata. Ne mancano cinque per chiudere il campionato, e le bisontine entrano nella fase più difficile del loro calendario, dovendo ancora affrontare tre delle migliori cinque della classifica, tutte in casa: fortunatamente ci arrivano con una posizione abbastanza solida, la settima, con sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ma l’ultimo ko con San Giovanni in Marignano insegna che niente è scontato, e che ci sarà ancora da lottare per raggiungere matematicamente l’obiettivo salvezza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Bisonte Firenze

Il girone di ritorno della Serie A1 Tigotà di pallavolo prende il via con una sfida tra Il Bisonte Firenze e Reale Mutua Fenera Chieri ’76.

Il Bisonte Firenze inizia il 2026 con una trasferta importante a Villafranca Piemonte, affrontando Monviso Volley nella diciottesima giornata di Serie A1.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Coach Marco Gaspari dopo la sconfitta 3-0 subita sul campo di Cuneo

Ultime notizie su Bisonte Firenze

Argomenti discussi: Numia Vero Volley Milano in trasferta a Firenze a caccia della sesta vittoria consecutiva in Serie A1; Serie A1 femminile 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere la nona giornata di ritorno del campionato; Ancora una vittoria per San Giovanni in Marignano: Bisonte Firenze battuto 3-0; Il Bisonte sbatte contro San Giovanni in Marignano.

Dove vedere in tv Firenze-Milano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa 22ª giornata della Serie A1 femminile propone al Pala BigMat domenica 1 febbraio alle 17.00 una sfida di grande interesse tra Il Bisonte Firenze e la ... oasport.it

Volley A1 femminile, Bartoccini MC Restauri Perugia - Il Bisonte Firenze: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in direttaFondamentale scontro diretto per le Black Angels, che si giocano le ultime chance di riaprire la corsa salvezza. Si gioca domani sera alle 20:30 ... today.it

U18 Semifinale Ritorno BiMont Pall Giovanile Rossa Eccellenza - Il Bisonte Volley Firenze 3-2 (25/19 25/19 18/25 26/28 15/7) Complimenti alle ragazze e al nostro staff! - facebook.com facebook

"#ilbisontevolley" - Results on X | Live Posts & Updates x.com